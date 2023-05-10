Энергетики на 5 месяцев перекроют улицу Победы

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Победы от Индустрии до Ильича с 19 мая по 15 октября 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке будут ремонтировать тепломагистраль.

Из-за этого временно перестанет ходить троллейбус № 30.

Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»