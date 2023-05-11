Улицу Красных Командиров закроют на 3 месяца из-за строительства теплосети

Улицу Красных Командиров в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга перекроют на три месяца.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта на участке от улицы Бабушкина до улицы Стачек c 16 мая по 23 августа 2023 года. Это связано со строительством тепловой сети.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок УДС по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.

Напомним, с 19 мая по 15 октября также будет закрыто движение транспорта по нечетной стороне улицы Победы – от Индустрии до Ильича. Из-за этого временно перестанет ходить троллейбус № 30. Водители смогут объехать зону перекрытия по улицам Индустрии, Уральских Рабочих, Ильича и Избирателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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