Лесные пожары не помешали посевной кампании в Свердловской области

Крупные лесные пожары не оказывают влияния на работу свердловских сельхозпроизводителей. Посевная кампания в регионе идет опережающими темпами.

По данным областного минАПК, на начало мая было засеяно 25% зерновых, зернобобовых и технических культур (план – 500 тысяч га). Высадка овощей открытого грунта выполнена на 24% (план – 1,2 тысяч га), а картофель – на 13% (план – 13,7 тысяч га территории сельхозпредприятий).

«Причина пожаров – так называемый сухостой и острый дефицит влаги. Но пока идет посевная кампания, возгорания вряд ли могут повлиять на будущий урожай. Только если где-то поле находится вблизи горящего леса, и там запрещен проезд. Я думаю, ситуация с пожарами нормализуется к тому периоду, когда все будет расти», – отметил на пресс-конференции ТАСС заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Председатель свердловского отделения Союза садоводов России Надежда Локтионова отметила, что даже на пострадавших от огня участках в коллективных садах еще не поздно провести посев культур, чтобы получить летом желаемый урожай.

Гораздо больше проблем садоводам приносят перепады температуры воздуха. Жаркая погода в начале мая сменилась заморозками, и многие цветущие плодовые деревья оказались повреждены. Метеорологи также фиксируют очень неравномерное распределение осадков по региону, что приводит к неустойчивости растений.

«С 1 апреля по 10 мая дефицит осадков в Свердловской области составил 50-80%. В ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода, а небольшие дожди можно ожидать 13 и 14 мая, преимущественно в южных районах области. По прогнозам, средняя температура мая будет выше нормы на один градус, количество осадков – меньше нормы. Это будет способствовать быстрой потере влаги из верхнего слоя почвы, поэтому посевную кампанию нужно проводить в сжатые сроки. Июль также ожидается более теплым, чем обычно, и с недостатком осадков», – пояснила начальник отдела агрометеорологии Уралгидрометцентра Людмила Саваринюк.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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