На Урале засеяно уже больше половины площадей под зерновые

В Свердловской области уже посеяно больше половины зерновых, около трети картофеля и овощей.

По оперативной информации минАПК, на 12 мая зерновыми было засеяно 205 тысяч га, это почти 57% от плана. Быстрее других территорий пшеницу, ячмень и овес сеют в Ирбитском районе (здесь засеяли уже 81,5% полей), Артинском (72,7%), и даже пострадавшем от лесных пожаров Режевском (73%). Пока медленнее посевная идет на севере области, – в Краснотурьинском и Верхотурском районах зерновые посеяны только на 33,5% площадей, – и на востоке. В Тугулыме и Талице обработаны 31,2% полей.

Картофель посадили уже почти на 35% отведенных под него площадей. Здесь лидирует восток области – Байкаловский и Слободо-Туринский районы, Богданович, Сухой Лог.

Напомним, ранее ученые заявили, что бушующие в регионе природные пожары практически не сказались на темпах посевной. «Причина пожаров – так называемый сухостой и острый дефицит влаги. Но пока идет посевная кампания, возгорания вряд ли могут повлиять на будущий урожай. Только если где-то поле находится вблизи горящего леса, и там запрещен проезд. Я думаю, ситуация с пожарами нормализуется к тому периоду, когда все будет расти», – отметил вчера на пресс-конференции ТАСС заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»