На Урале до жары успели посеять 85% яровых

В хозяйствах Свердловской области подходит к концу посевная кампания.

По данным областного минАПК, в целом по региону посев завершен уже на 85% площадей (год назад в этот день – на 68%). В Ирбитском районе план по зерновым выполнен уже на 100%, в Режевском, несмотря на лесные пожары, на 98%, в Туринском и Тавдинском – на 95,7%. Немного медленнее кампания идет в Невьянском и Сысертском районах.

Овощи (морковь, свекла и капуста) на сегодня посеяны на 65% запланированных площадей, картофель – на 75%.

Напомним, ранее ученые заявили, что бушующие в регионе природные пожары практически не сказались на темпах посевной. «Причина пожаров – так называемый сухостой и острый дефицит влаги. Но пока идет посевная кампания, возгорания вряд ли могут повлиять на будущий урожай. Только если где-то поле находится вблизи горящего леса, и там запрещен проезд. Я думаю, ситуация с пожарами нормализуется к тому периоду, когда все будет расти», –заявил на пресс-конференции ТАСС заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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