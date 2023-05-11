Уральские агрономы вывели новый сорт жаростойких и сладких огурцов

Ученые Уральского аграрного университета вывели новые сорта огурцов и помидоров с улучшенными вкусовыми качествами и более устойчивые к засухе. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ Михаил Карпухин.

«В университете выведены три гибрида огурца. Это жаростойкие формы, причем на генетическом уровне нам удалось совсем убрать горечь, эти огурцы имеют сладковатый вкус. Также мы получили порядка 15 форм томатов с повышенным содержанием ликопина. Они разных цветов – желтые, оранжевые, черные, розовые крупноплодные. Еще есть два сорта редиса, который не стрелкуется. Это растение длинного светового дня, но мы нашли устойчивость, которая не позволяет уходить редису в стрелку. На подходе еще четыре сорта озимого чеснока, который содержит по 5-6 зубчиков. Все эти гибриды пока не внесены в госреестр, но стоят в очереди», – рассказал эксперт.

По словам Михаила Карпухина, уральские агрономы сейчас сосредоточены на селекции засухоустойчивых растений из-за климатических изменений на Урале. Кроме того, университет разрабатывает новые органо-минеральные удобрения пролонгированного действия, которые позволяют дольше удерживать влагу в почве и работает над новыми видами мульчи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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