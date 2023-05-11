На «Ночи музеев» в Екатеринбурге пройдет рок-фестиваль на трех площадках

В этом году во время «Ночи музеев» пройдет фестиваль Rock Museum, который до пандемии ежегодно собирал тысячи посетителей культурной акции. Музыкальные группы будут играть сразу на трех площадках.

Rock Museum пройдет в Екатеринбурге уже в седьмой раз. До пандемии его каждый год проводили во время «Ночи музыки». Музыканты выступали над входом в Екатеринбургский музей изобразительных искусств на улице Воеводина. В пандемийный период культурная акция проходила в онлайн-формате, а в 2022-м фестиваль переносили на День города в августе. Но в этом году Rock Museum пройдет в рамках «Ночи музеев».

20 мая с 17 часов меломанов ждут на привычном месте – на крыше ЕМИИ. И не только. Вторая фестивальная площадка появится возле центра «Эрмитаж-Урал» (улица Вайнера, 11), а третья – во дворе реставрационно-хранительского корпуса (улица Вайнера, 16).

Постановление о проведении «Ночи музыки» подписал сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Культурная акция пройдет в ночь с 20 на 21 мая и будет посвящена двум темам: 300-летию города и Году педагога и наставника. Всего будет работать 130 выставочных пространств. Среди них традиционно будут представлены классические музеи города, а также новые и необычные площадки. В их числе на этот раз – Музей истории места на улице Мира, галерея УОЛЕ, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, гончарная мастерская «Златоуст» и другие. Чтобы горожане и гости уральской столицы смогли разъехаться по домам, в районе перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта к 00:45 21 мая будет организовано накопление подвижного состава общественного транспорта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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