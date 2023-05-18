Фестиваль Rock Museum на «Ночи музыки» отменили

В этом году «Ночь музеев» в очередной раз пройдет без фестиваля Rock Museum, который планировали проводить на сценах у трех музеев города.

«Это мероприятие отменено. Причины организаторы не сообщили», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

11 мая в горадминистрации рассказывали, что Rock Museum пройдет 20 мая на трех площадках: на крыше ЕМИИ, возле центра «Эрмитаж-Урал» (улица Вайнера, 11), во дворе реставрационно-хранительского корпуса (улица Вайнера, 16).

Этот фестиваль до пандемии был одной из визитных карточек «Ночи музеев» в Екатеринбурге и собирал тысячи зрителей. В коронавирусный период культурная акция проходила в онлайн-формате, а в 2022-м фестиваль переносили на День города в августе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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