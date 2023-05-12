Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась с 75 до 51 тысячи гектаров

В Свердловской области за сутки потушили 33 природных пожара, еще 18 локализованы. На сегодняшнее утро действуют 34 пожара на площади 50,7 тысячи гектаров.

«Основные силы огнеборцев задействованы на тушении пожаров в районе Белоярского, Невьянского, Тугулымского городских округов и городском округе Сухой Лог. Всего на тушение пожаров направлены более 4000 человек и 500 единиц техники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

За сутки локализованы и не распространяются 18 природных пожаров на общей площади 27,2 тысячи гектаров. Еще 16 пожаров на площади свыше 23 тысяч гектаров не локализованы. В том числе, в Тугулыме, Пышминском районе, Сухом Логу, Невьянске, Артемовском.

Напомним, наибольшая площадь лесных пожаров была 10 мая. Тогда горело более 100 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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