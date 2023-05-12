Под Белояркой и Первоуральском тлеют торфяники

К лесным пожарам в Свердловской области добавились возгорания торфяников. Самые большие очаги выявлены в Белоярском районе и Первоуральске, торф горит там с 20 апреля.

Как сообщает телеграм-канал «Не для протокола», рядом с поселком Гагарский в Белоярском районе было обнаружено 16 очагов на площади 48 гектаров. Сейчас на участке идет скрытое горение торфа. Сотрудники МЧС за минувшие сутки потушили 9 очагов на площади 14 гектаров.

В поселке Канал под Первоуральском выявлено 30 очагов на площади 15 га. Торф тлеет в полосе отвода железной дороги – в двух километрах от железнодорожной ветки станций Решеты – Чусоводстрой. Угрозы населенным пунктам и коллективным садам нет. За последние сутки спасатели проливали шесть подземных очагов тления на площади 0,2 га, опахивали территорию, снимали горючий слой торфа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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