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Понедельник, 15 мая 2023, 08:49 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге будет пахнуть гарью до середины недели

Екатеринбург уже больше недели окутан дымкой с запахом гари. Сегодня с самого утра смог усилился, дышать нечем. Причины две: в регионе продолжают полыхать леса, а в Белоярском районе и Первоуральске горит торф. Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, предупреждение действует до 20 часов 17 мая.

Роспотребнадзор проверяют воздух на территории региона, Екатеринбург входит в число населенных пунктов, где дышать опасно. Согласно последним замерам (на 14 мая), содержание предельно допустимой концентрации взвешенных частиц превышено в 1,75-4,85 раза в зависимости от района города.

Екатеринбург, Марина Иванова

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