В Екатеринбурге будет пахнуть гарью до середины недели

Екатеринбург уже больше недели окутан дымкой с запахом гари. Сегодня с самого утра смог усилился, дышать нечем. Причины две: в регионе продолжают полыхать леса, а в Белоярском районе и Первоуральске горит торф. Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, предупреждение действует до 20 часов 17 мая.

Роспотребнадзор проверяют воздух на территории региона, Екатеринбург входит в число населенных пунктов, где дышать опасно. Согласно последним замерам (на 14 мая), содержание предельно допустимой концентрации взвешенных частиц превышено в 1,75-4,85 раза в зависимости от района города.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»