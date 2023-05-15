За сутки количество лесных пожаров в Свердловской области сократилось до 23

На сегодняшнее утро в Свердловской области продолжают действовать 23 лесных пожара на площади свыше 13 тысяч гектаров. За сутки удалось ликвидировать 10 возгораний на площади 7,8 гектара.

«Локализованы и не распространяются 12 пожаров на площади 10,1 тысячи гектаров, в том числе на площади 4 тысячи гектаров в Ирбитском районе и 5,3 тысячи гектаров в Пышминском городском округе. С огнем в прошлые сутки боролись более 1,2 тысячи человек и свыше 400 единиц техники. В тушении задействовано 13 специальных воздушных судов, которые за сутки сбросили на очаги пожаров 460 тонн воды», – сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

12 действующих пожаров уже локализованы. Самые крупные – в Пышминском районе (свыше 5 тыс. га) и Ирбитском районе (свыше 4 тыс. га).

Пока не локализованы 11 очагов, в том числе в Артемовском, Асбестовском, Каменском, Пышминском районах.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»