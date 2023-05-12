Роспотребнадзор назвал уральские города и поселки с ядовитым воздухом

Свердловская область задыхается в дыму. Специалисты Роспотребнадзора проверяют качество воздуха на содержание в нем оксида углерода, оксида азота, взвешенных частиц PM 10 и 2,5, диоксида азота, диоксида серы, формальдегида и фенола. За последние сутки воздух признали опасным в следующих муниципальных образованиях.

Екатеринбург: пробы брались на семи улицах

На Родонитовой превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ в 1,14 и 1,47 раза соответственно;

на Высоцкого те же показатели превышены в 2,17 и 1,87 раза;

на Кузнецова две пробы с превышением 6,88 и 3,73 и 2,71 ПДК и 1,87 ПДК;

на Мичурина превышен норматив по взвешенным веществам РМ 2,5 в 1,07 раза;

на Опалихинской этот же показатель в 1,21 раза;

на Высоцкого – в 1,26 раза;

на Родонитовой превышение фенола в 1,1 раза.

Асбестовский ГО

В поселке Красноармейский среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила ПДК в 7 раз; взвешенные частицы РМ 10 – в 6 раз, взвешенные – в 2,3 раза.

В Асбесте на Ладыженского среднесуточная концентрация взвешенных веществ превысила ПДК в 2 раза, взвешенных частиц РМ 10 – в 2 раза.

На улице Павлова превышение нормативного содержания взвешенных частиц РМ 2,5 в 5 раз, взвешенных частиц РМ 10 – в 4 раза, взвешенных веществ – в 1,3 раза.

Березовский ГО

В поселке Молодежном превышение максимально-разовых ПДК установлено по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» – в 6,6 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 3,5раза. В п. Ключевске фиксируется превышение максимально-разовых ПДК по показателям «взвешенные частицы РМ 2,5» – в 4,3 раза, «взвешенные частицы РМ 10» – в 2,3 раза.

Режевской ГО

В поселке Первомайском Режевского ГО среднесуточная концентрация взвешенных веществ определяется на уровне 3,4 ПДК. Превышение оксида углерода в 1,7 раза, формальдегида – в 2,4 раза, взвешенных частиц РМ 2,5 – в 1,4 раза.

Алапаевский ГО

В Алапаевске среднесуточная концентрация взвешенных веществ определяется на уровне 1,2 ПДК. Оксид углерода превышен в 2,3 раза, диоксид азота – в 2 раза, формальдегид – в 1,47 раза, взвешенные частицы РМ 2,5 – в 4,3 раза, взвешенные частицы РМ 10 – 2,45.

Санврачи говорят, что чаще всего при пожарах в воздухе обнаруживаются мелкие твердые частицы пыли. Противостоять им могут медицинские маски и респираторы. Дома после улицы стоит прочистить нос, горло, умыться, выпить воды. Чтобы снизить концентрацию этих частиц дома, надо чаще проводить влажную уборку: протирать мебель, пол. Рекомендуется использовать кондиционеры, увлажнители, ионизаторы и системы мойки воздуха.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»