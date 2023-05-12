Предупреждение о смоге на Среднем Урале продлено до 17 мая

Уральский гидрометцентр продлил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Смог над Свердловской областью задержится как минимум до вечера 17 мая. Объявляются НМУ первой степени опасности.

Свердловская область находится в кольце лесных пожаров с 6 мая. Сразу в пяти муниципалитетах сотрудники Роспотребнадзора выявили многократное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Санврачи рекомендуют носить защитные маски во время смога, не открывать окна в ночное и утреннее время, отказаться от длительных прогулок и чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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