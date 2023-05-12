Последствия кризиса-2022: уральцы стали чаще покупать дешевые продукты

Уральские экономисты фиксируют изменение потребительского поведения жителей Свердловской области. Люди стали экономить и покупать более дешевые продукты питания – крупы и картофель вместо овощей и фруктов. Также в регионе снизилось потребление промышленных товаров: одежды, обуви, бытовой техники.

«Это связано со снижением реальных доходов населения в 2022 году. Хотя номинальный размер денежных доходов заметно вырос, в целом по УрФО на 11,8%, но не стоит забывать, что была серьезная инфляция. По России годовая инфляция составила 11,9%, по УрФО чуть ниже – 11,8%. В 2023 году рост продолжается, каждый месяц по 0,3-0,4%. В феврале в годовом исчислении инфляция была на уровне 9,8%. Это может быть связано с повышением тарифов ЖКХ, с сезонным удорожанием овощей и фруктов в магазинах», – рассказала на пресс-конференции руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова.

Темпы роста реальных доходов населения по Уральскому округу в 2022 году упали на 1,3% (в России – на 5%). В Свердловской области падение реальных доходов составило 1,9%, в Челябинской области – 3,9%.

«Если говорить о зарплатах, то они очень дифференцированы по регионам УрФО. В 2022 году средняя зарплата в России составила 64 тысячи рублей, в целом по Уральскому округу – 67 тысяч. Самые высокие средние зарплаты в нефтегазовых регионах: в ЯНАО – 131 тысяча рублей, в ХМАО – 97 тысяч рублей. В Свердловской области средняя зарплата в прошлом году составила 55 тысяч рублей. Самый низкий показатель в Курганской области – 40 тысяч рублей. Традиционно более низкая оплата труда в бюджетных сферах, а вот зарплаты в обрабатывающей промышленности в 2022 году немного подросли», – резюмировала Ольга Козлова.

Эксперт также отметила низкий уровень общей безработицы на Урале – порядка 3%, а на учете в службе занятости находятся не более 1% жителей. При этом в 2022 году наметилась новая тенденция. Жители ищут работу самостоятельно на онлайн-сервисах, становятся неофициально самозанятыми и не платят налоги со своего заработка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»