Работодатели готовы платить соискателям на Урале по 59 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru подсчитала среднюю зарплату, которую обещают работодатели, – это 59 406 рублей. Выше всего оценивается труд высшего и среднего менеджмента – 88 696 рублей. На втором месте по уровню предлагаемых в вакансиях зарплат оказались строители (70 400 рублей), на третьем – специалисты сельского хозяйства (67 710 рублей). Самые скромные заработные платы предлагают специалистам из профессиональных сфер «Спорт, фитнес, красота» (35 759 рублей), «Розничная торговля» (34 990 рублей) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (33 914 рублей). При этом в целом по Уральскому федеральному округу средняя предлагаемая зарплата составляет 62 374 рублей, а по России – 57 878 рублей.

По официальной статистике, за 2022 год средняя зарплата в Свердловской области составила 55 тысяч рублей, причем за год номинальные доходы выросли, а реальные – упали на 1,9%. Уральские экономисты фиксируют изменение потребительского поведения жителей Свердловской области. Люди стали экономить и покупать более дешевые продукты питания – крупы и картофель вместо овощей и фруктов. Также в регионе снизилось потребление промышленных товаров: одежды, обуви, бытовой техники.

Екатеринбург, Марина Иванова

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