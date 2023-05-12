Областной суд оставил телеграм-блогера Ярослава Ширшикова в СИЗО

Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляции на арест екатеринбургского активиста и телеграм-блогера Ярослава Ширшикова.

Как сообщили «Новому Дню» в облсуде, Ширшиков останется в СИЗО до 17 июня. «По итогам апелляционного рассмотрения жалобы стороны защиты постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга было признано законным и обоснованным, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», – сказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, Ширшикова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ширшикова задержали 18 апреля. Причиной стал пост о теракте, в котором погиб Владлен Татарский и пострадали еще 40 человек. Ширшиков в своем телеграм-канале заявил, в частности, что против того, чтобы «в городах что-то взрывалось и гибли люди», но при этом высказался оскорбительно в адрес погибшего военкора и людей, которые получили ранения во время теракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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