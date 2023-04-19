Активиста и телеграм-блогера Ярослава Ширшикова арестовали на два месяца

Екатеринбургский активист Ярослав Ширшиков сегодня был арестован на два месяца, до 17 июня.

Решение принял Верх-Исетский суд Екатеринбурга, об этом ходатайствовало следствие. Ширшикова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ширшикова задержали накануне. Поводом стал пост о теракте, в котором погиб Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Ширшиков в нем заявил, в частности, что против того, чтобы «в городах что-то взрывалось и гибли люди», но при этом высказался оскорбительно в адрес погибшего военкора и людей, которые получили ранения во время теракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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