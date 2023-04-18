В Екатеринбурге задержан местный активист Ширшиков

Силовики в Екатеринбурге задержали местного активиста Ярослава Ширшикова, сообщает телеграм-канал UralMash. По его данным, поводом стали пост о теракте, в котором погиб Владлен Татарский и пострадали 40 человек. В нем автор заявил, в частности, что против того, чтобы «в городах что-то взрывалось и гибли люди», но высказался оскорбительно в адрес военкора и людей, которые получили ранения во время теракта.

Также внимание силовиков к активисту может быть связано с историей задержания журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого арестовали по подозрению в шпионаже после его поездки на Урал. В Екатеринбурге организатором интервью для Гершковича был именно Ширшиков.

Ранее ряд телеграм-каналов и общественников, в частности, организация «Зов народа», выступали с публичными требованиями проверить публикации Ширшикова на предмет оправдания терроризма. Сам он в интервью «Вечерним ведомостям» заявлял, что «не оправдывал убийства [Владлена Татарского и Дарьи Дугиной], а говорил о своем отношении к их личностям».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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