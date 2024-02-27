Телеграм-блогера Ширшикова приговорили к двум годам колонии за оправдание терроризма

Житель Екатеринбурга, телеграм-блогер Ярослав Ширшиков приговорен к двум годам колонии общего режима. Кроме того, потом ему еще два года нельзя будет администрировать интернет-сайты. Такое решение вынес Центральный окружной военный суд.

Напомним, Ширшикова обвиняли в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы, прокуратура настаивала на шести. Ярослава Ширшикова задержали 18 апреля 2023 года. Причиной стал пост о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Ширшиков написал, что он против того, чтобы «в городах что-то взрывалось и гибли люди», но при этом высказался оскорбительно в адрес самого погибшего военкора и людей, которые были ранены во время теракта.

Это уже не первая судимость Ширшикова. В начале марта 2020 года его судили за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) во время событий в сквере у драмтеатра. В следующий раз его обвинили в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ) на тогдашнего полпреда Николая Цуканова. Сам фигурант расценивал инцидент как шутку в интернете. Тогда его приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев – запретили посещать народные гуляния, фестивали, профессиональные праздники, а также общественно-политические мероприятия – собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации. Он эти правила соблюдать не стал, и 5 августа 2020 года Верх-Исетский районный суд приговорил его к 7 месяцам и 4 дням в колонии-поселении. В 2021 году Ширшиков освободился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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