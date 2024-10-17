Ярославу Ширшикову ужесточили наказание по приговору за оправдание терроризма

Екатеринбуржцу Ярославу Ширшикову по апелляции прокуратуры ужесточили наказание по статье «оправдание терроризма». Вместо двух лет он проведет в колонии пять.

Такое решение вынес сегодня апелляционный военный суд в подмосковной Власихе. Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости».

Как уже сообщал «Новый День», в феврале 2024 года Ширшикова признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы, прокуратура настаивала на шести. Ярослава Ширшикова задержали 18 апреля 2023 года. Причиной стал пост о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 40 человек. Ширшиков написал, что он против того, чтобы «в городах что-то взрывалось и гибли люди», но при этом высказался оскорбительно в адрес самого погибшего военкора и людей, которые были ранены во время теракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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