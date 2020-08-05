Ярослав Ширшиков поедет в колонию-поселение за посещение общественного собрания

Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, в марте 2020 года приговоренный к ограничению свободы на полтора года, теперь поедет в колонию-поселение на 7 месяцев и 4 дня. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Верх-Исетского районного суда, такое решение было принято сегодня, 5 августа.

Напомним, в начале марта 2020 года Ширшикова судили за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) по прошлогодним событиям в сквере у драмтеатра. Кроме того, его обвиняли в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), которую он сам расценивал как «шутку в интернете» (он назвал одного из крупных уральских чиновников «польским шпионом»). В ходе рассмотрения дела он признал свою вину, надеясь на судебный штраф. Но его приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев. Ширшикову запретили посещать народные гуляния, фестивали, профессиональные праздники, а также общественно-политические мероприятия – собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, и участвовать в указанных мероприятиях в пределах МО «Город Екатеринбург».

В июне Ширшиков написал на своей странице в соцсети, что в УФСИН ушел рапорт о том, что он посетил общественно-политическое мероприятие. Речь шла о собрании в парке имени XXII Партсъезда. Как уже сообщал «Новый День», ряд горожан оказались недовольны проектом реконструкции парка, в их числе оказался и Ярослав Ширшиков. Ни общественным, ни политическим мероприятием он это собрание не посчитал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 05.08.20

В мэрии запутались в сроках открытия парка Зеленая Роща. / Мерзлякова об использовании полиции для разгона сборщиков подписей: «Это к добру не приведет». / «Лукашенко останется и будет дальше нам всем нервы мотать, начиная с Верховного». Авторская колонка политконсультанта Андрея Перлы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»