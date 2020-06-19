В парке у Дворца молодежи сломали дерево. Мэрия и подрядчик обвиняют противников реконструкции в провокации (ФОТО)

Сегодня ночью неизвестные сломали дерево в парке у Дворца молодежи. «Факт провокации зафиксирован. Подрядчик обратился с заявлением в правоохранительные органы», – прокомментировали в пресс-службе администрации города. Подрядчик в беседе с корреспондентом «Нового Дня» подтвердил, что подозрения пали на активистов, защищающих парк. А на площадку с обвинениями в сторону активистов приехал православный активист и член общественной палаты Александр Гавриленко.

Он рассказал, что этой же ночью оказалось сломано ограждение на территории. В парке есть сторож, но он не может уследить за всем происходящим на 9 га, а камер наблюдения здесь нет. Кудрявцев написал заявление в полицию и связался с активистом Виктором Семиным, который когда-то был председателем ЕГД, а теперь возглавляет ТСЖ. «Виктору Николаевичу я написал. Он мне ответил: «Так это вы сами могли подпилить и сказать, что это мы». Если группа настроена против этих работ, они будут делать все, чтобы мы тут не работали, это мое мнение», – добавил руководитель компании-подрядчика.

В парке уже побывали представители комитета благоустройства. Они выяснили, что это не посаженное человеком дерево, а поросль, возникшая самостоятельно. Но это дерево под вырубку не предназначалось. А еще по каким-то причинам на место приехал Александр Гавриленко, запомнившийся Екатеринбургу по прошлогодним обсуждениям ситуации в сквере. Он входил в состав рабочей группы по выбору площадки под храм и обвинял защитников сквера в нежелании идти на компромисс. Сегодня он также сделал резкое замечание в сторону активистов.

«Видно, что это рукотворное событие, сделанное людьми, которые хотят дестабилизировать ту спокойную ситуацию, в которой в нормальном режиме может проходить строительный процесс, начало подготовительных работ. Дерево было искусственно надпилено в 10 метрах от проезжей части, понятно, что это история провокационная. И очень хочется, чтобы общественность знала истинную правду. Что строители работают аккуратно, и зеленые насаждения не будут повреждены от рук строителей. Будут разбираться правоохранительные органы. Могу предположить, что активисты, которые называют себя защитниками зеленых насаждений, зачастую используют эту повестку в каких-то своих не очень добросовестных целях. Хотелось бы, чтобы этого в нашем городе не было», – заявил Александр Гавриленко.

Напомним, группа горожан выступила против проекта реконструкции парка XXII Партсъезда, по их мнению, проект перегружен всевозможными элементами. После начала работ около 50 человек вышли в парк, куда пришел и представитель экологического совета при главе Екатеринбурга Вадим Аверьянов. «Это не 19-й год и не май месяц. За несанкционированные митинги будут сажать, сажать, и сажать», – заявил он. В ответ кто-то из протестующих парировал: «19-й год придет к тебе домой, уважаемый. И 37-й за ним».

Эксперты в разговоре с «Новым Днем» отметили, что таким образом администрация провоцирует новый конфликт. На этой неделе в администрации Верх-Исетского района активисты и чиновники договорились о создании рабочей группы, встреча прошла мирно. Мы продолжим следить за развитием событий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 19.06.20

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