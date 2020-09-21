Екатеринбургскому «гусару» Ширшикову сократили срок в колонии на два дня

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор екатеринбургскому активисту Ярославу Ширшикову, называющему себя лидером движения за возрождение гусарства. Подсудимому сократили срок пребывания в колонии-поселении – правда, всего на два дня.

«Теперь сидеть мне в колонии-поселении 7 месяцев и не 4, а 2 дня! Гуманность нашего правосудия зашкаливает. В процессе мы получили очень интересный документ про массовые мероприятия! Все подробности чуть позже на фейсбуке у господина адвоката Косачева! Ссылку приложу сюда. Спасибо большое всем, кто переживает и болеет за меня. Не грустить!» – написал Ширшиков в своем телеграм-канале. Он также пообещал, что выйдет из колонии «еще более опасным для режима».

Напомним, в начале марта 2020 года Ширшикова судили за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) во время прошлогодних событий в сквере у драмтеатра. Кроме того, его обвиняли в клевете (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ), которую он сам расценивал как шутку в интернете. Ширшиков признал вину и надеялся на судебный штраф. Но его приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев – запретили посещать народные гуляния, фестивали, профессиональные праздники, а также общественно-политические мероприятия – собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации. «Гусар» эти правила соблюдать не стал, и 5 августа Верх-Исетский районный суд приговорил его к 7 месяцам и 4 дням в колонии-поселении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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