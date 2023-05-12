Куйвашев приказал усилить патрулирование лесов и увеличить сбор штрафов с нарушителей

Перед выходными днями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев велел подчиненным усилить работу по патрулированию лесов и выявлению нарушителей особого противопожарного режима.

«За прошедшие сутки удалось локализовать 18 пожаров, ликвидировать – 33. Эту тенденцию необходимо закрепить, учитывая, что впереди выходные дни. Поэтому ещё раз обращаю ваше внимание на усиленную профилактическую работу. Не проводятся рейды и патрулирование, не составляются протоколы. Считаю это подрывом всей профилактической работы», – сказал Евгений Куйвашев.

Областному министерству общественной безопасности поручено в ежедневном режиме докладывать губернатору о количестве административных правонарушений и штрафов.

Освободившуюся на тушении лесных пожаров технику будут направлять на борьбу с торфяными пожарами.

На территориях, где уже потушены пожары, Куйвашев велел обеспечить постоянное патрулирование.

Как уже сообщал «Новый День», чтобы проконтролировать соблюдение особого противопожарного режима, в предстоящие выходные леса, лесопарки и популярные места отдыха в Свердловской области будут обходить более 300 патрулей. Нарушителей – тех, кто разводит костер или сжигает траву, – ждут крупные штрафы. Для физлиц – до 60 тысяч, для юрлиц – до 2 миллионов рублей.

«Более 300 патрулей ежедневно работают в муниципалитетах Свердловской области. В их состав входят сотрудники МЧС, местных администраций, общественники. В выходные количество останется таким же, потому что это максимально возможное на сегодня число», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

За прошлые выходные патрули составили 205 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности, было вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований. Возбуждено 24 уголовных дела (для сравнения: в прошлые годы за весь сезон уголовных дел было 1-2 на область).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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