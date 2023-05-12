Более 300 патрулей будут обходить леса в выходные: нарушителей режима ждут штрафы до 60 тысяч

В предстоящие выходные в Свердловской области более 300 патрулей будут обходить леса, лесопарки и популярные места отдыха, чтобы проконтролировать соблюдение особого противопожарного режима. Нарушителей – тех, кто разводит костер или сжигает траву, – ждут крупные штрафы. Для физлиц – до 60 тысяч, для юрлиц – до 2 миллионов рублей.
«Более 300 патрулей ежедневно работают в муниципалитетах Свердловской области. В их состав входят сотрудники МЧС, местных администраций, общественники. В выходные количество останется таким же, потому что это максимально возможное на сегодня число», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
За прошлые выходные патрули составили 205 протоколов о нарушении правил пожарной безопасности, было вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований. Возбуждено 24 уголовных дела (для сравнения: в прошлые годы за весь сезон уголовных дел было 1-2 на область).
Какие запреты действуют
С 15 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим. Отменен он будет отдельным документом, не ранее осени. На этот период вводится запрет на посещение лесов и использование открытого огня. В том числе запрещено разводить костры на собственных приусадебных участках, сжигать мусор и траву.
С 4 мая действует указ губернатора «О введении на территории Свердловской области режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера».
Пока до 15 мая в Свердловской области приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.
В Екатеринбурге с 8 мая введен запрет на посещение не только лесов, но и лесопарков. Как сообщили в мэрии, он будет действовать «до особого распоряжения».
Какие штрафы грозят нарушителям
Административный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:
– до 60 тысяч рублей для граждан;
– до 110 тысяч рублей для должностных лиц;
– до 2 миллионов рублей для юридических лиц.
Уголовная ответственность может грозить за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, если эти действия причинили значительный ущерб. Уголовное наказание может предусматривать:
– штрафы от 300 до 500 тысяч рублей;
– обязательные работы до 480 часов;
– исправительные работы до 2 лет;
– принудительные работы до 4 лет либо лишение свободы на аналогичный срок.
Поджигателям грозит:
-штраф до 1 миллиона рублей;
– лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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