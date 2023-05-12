Дети участников СВО отправятся на «Поезде здоровья» в Анапу 1 июня

Первый состав «Поезда здоровья» отправится из Екатеринбурга на Черное море 1 июня. Несколько сотен детей из семей участников спецоперации поедут отдыхать в лагерь «Жемчужина России» в Анапу.

«Первый «Поезд здоровья» по традиции отправится на Черное море 1 июня. В числе приоритетных участников программы – дети участников СВО, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», – сообщили «Новому Дню» в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Напомним, в этом году из Свердловской области на Черное море отправятся более 4400 детей – это в три раза больше, чем в прошлые годы. Всего будет 8 выездов. На организацию дополнительных составов для детей участников спецоперации правительство региона дополнительно выделило 350 миллионов рублей. Родительская плата за путевки на Черное море не взимается. Проезд также будет бесплатным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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