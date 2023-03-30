Несколько тысяч детей участников спецоперации поедут на Черное море бесплатно

Свердловская область в этом году отправит детей из семей участников СВО в лагеря на Черное море. Путевки и билеты будут оплачены из бюджета.

«В этом году создана отдельная категория детей – дети участников СВО. Здесь специально дополнительно выделены средства правительством области – 350 миллионов рублей – для оздоровления этих детей на Черном море. Наш традиционный проект «Поезд здоровья». В прошлые годы мы проводили 3-4 заезда за лето. В этом году будет 8 выездов. Всего более 4400 детей пройдут оздоровление на море (в прошлые годы ездили по 1500 детей в год – прим. ред.)», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

Он добавил, что родительская плата за путевки на Черное море взиматься вообще не будет. Проезд также будет бесплатным.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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