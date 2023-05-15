Замминистра здравоохранения рассказал, как смог сказался на здоровье уральцев

Уже больше двух недель жители Свердловской области дышат гарью. Роспотребнадзор фиксирует превышение вредных веществ в воздухе в 1,5-5 раз в разных муниципалитетах. Но медики не видят серьезных проблем для здоровья людей.

«Есть небольшое увеличение количества пациентов с обострениями хронических заболеваний, в частности заболеваний дыхательной системы. Но большого количества обратившихся нет», – прокомментировал сегодня замминистра здравоохранения Свердловской области Денис Демидов. Он также отметил, что среди погорельцев также не много тех, кому понадобилась медицинская помощь. «Количество пациентов невелико, в основном с обострениями хронических заболеваний, все они маршрутизированы, помощь оказана», – кратко описал чиновник.

Ранее в разговоре с «Новым Днем» врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова рассказывала, чем грозят затянувшийся смог и гарь. «В продуктах горения содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, который крайне негативно влияет на состояние здоровья, – объяснила доктор. – Особенно опасен смог в сочетании с ультрафиолетовым излучением и безветрием – при таком взаимодействии факторов образуются токсичные вещества, свободные радикалы, которые повреждают клетки организма». При длительном воздействии смога на организм может начаться воспалительный процесс. Человек может почувствовать одышку, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружение и головные боли, тошноту.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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