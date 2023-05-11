Врач: длительный смог может вызвать ларингиты, аллергии и экземы

Длительное воздействие смога и дыма может вызвать у жителей Свердловской области не только обострение хронических заболеваний и проблемы с дыханием, но и аллергии, экземы и общее снижение иммунитета. В группе риска – пожилые люди, «хроники» и беременные женщины. Им следует особенно внимательно относиться к своему здоровью в ближайшие дни.

Как ранее писал «Новый День», смог от лесных пожаров задержится в Екатеринбурге до конца текущей недели. А жители некоторых районов области – Режевского, Асбестовского округов – живут с задымлением уже шестой день. Все это может негативно сказаться на здоровье, отмечает врач-терапевт «Инвитро-Урал» Марина Константинова.

«В продуктах горения содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, который крайне негативно влияет на состояние здоровья, – говорит доктор. – Особенно опасен смог в сочетании с ультрафиолетовым излучением и безветрием – при таком взаимодействии факторов образуются токсичные вещества, свободные радикалы, которые повреждают клетки организма».

При длительном воздействии смога на организм может начаться воспалительный процесс. Человек может почувствовать одышку, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружение и головные боли, тошноту.

«В целом при накопительном эффекте наблюдается общее снижение иммунитета, обостряются хронические заболевания (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема). Повышается риск развития заболеваний верхних и нижних путей: могут возникнуть ларингиты, трахеиты, аллергические реакции, бронхоспазмы, – говорит Марина Константинова. – Если посмотреть в будущее, то последствиями смога могут быть уменьшение продолжительности жизни, повышение риска патологии беременности, развитие онкологических заболеваний».

В группе риска: пожилые люди, люди, страдающими болезнями легких и бронхов, аллергозами, болезнями сердечно-сосудистой системы, беременные женщины. Им стоит особенно внимательно следить за своим состоянием здоровья в период лесных пожаров. Но и остальным жителям Свердловской области нужно выполнять рекомендации: главное – в случае задымления без лишней надобности не выходить на улицу и не открывать окна. Если такой возможности нет, надо воспользоваться респиратором.

«Можно и нужно промывать нос. Увеличить объем потребления жидкости в сутки до 2,5 литров в день, – говорит терапевт. – Людям с хроническими заболевания, особенно дыхательных путей, необходимо иметь в аптечке средства неотложной помощи (антигистаминные, бронхолитики). При симптомах интоксикации – головной боли, слабости, повышенной утомляемости, при кашле и признаках бронхообструкции – одышке – обратитесь к врачу».

Напомним, сегодня в Свердловской области продолжает действовать 59 лесных пожаров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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