Сезон цветения в разгаре: в воздухе фиксируют концентрацию пыльцы березы, клена и ивы

В Свердловской области зацветает все больше деревьев, отчего ухудшается состояние людей с аллергией. Смог также провоцирует насморк, чихание и кашель.

По данным систем мониторинга клиники «УГМК-Здоровье», в Екатеринбурге сейчас фиксируют очень высокую концентрацию пыльцы березы, среднюю концентрацию пыльцы клена и ивы, низкую концентрацию пыльцы тополя и ели. Кроме того, есть низкая концентрация спор плесневого грибка кладоспориума.

Все это провоцирует яркие симптомы проявления аллергии у больных поллинозом: люди жалуются на насморк, слезотечение, кашель, отеки и так далее. Спрос на антигистаминные препараты в аптеках вырос.

Аллергики говорят, что в этом году переносить сезон цветения еще сложнее, потому что кроме пыльцы симптомы провоцирует смог. При накопительном эффекте воздействия дыма у людей наблюдается общее снижение иммунитета, обостряются хронические заболевания (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема). Повышается риск развития заболеваний верхних и нижних путей: могут возникнуть ларингиты, трахеиты, аллергические реакции, бронхоспазмы.

Как ранее сообщали врачи, в Свердловской области с каждым годом растет число аллергиков, причем на первое место выходит поллиноз, или сенная лихорадка. Этим заболеванием страдает около 17% жителей региона.

Аллергикам советуют ограничить время пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, потому что именно в этих условиях аллергену легче распространяться по воздуху. Нужно временно отказаться от мероприятий на природе, посещения дачи. Перед выходом на улицу врач советует использовать барьерные средства – фильтры или лекарственные препараты-спреи. Можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз. Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома проводить влажную уборку.

Добавим, что когда отцветут деревья, начнут цвести травы: в июне-июле – луговые, в августе-сентябре – сорные.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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