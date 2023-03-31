Аллерголог-иммунолог рассказала, когда начнется сезон цветения и как к нему подготовиться

Сезон цветения деревьев в Свердловской области начнется меньше чем через месяц. К концу апреля аллергики наверняка почувствуют ухудшение самочувствия, возникнут сезонные обострения. Врачи советуют в особо тяжелых случаях уезжать на период цветения в другой регион, либо временно менять бытовые привычки.

По данным разных систем мониторинга, деревья в Свердловской области начинают цвести в конце апреля – начале мая. С июня по конец июля – сезон цветения луговых трав, в конце августа и сентябре – сорных трав. По этому графику можно отследить свое состояние и обратиться к врачу, чтобы найти причинно-значимый аллерген и подобрать индивидуальную терапию.

«Основным индикатором того, что это может быть аллергия, является ситуация, когда в течение года пациент не предъявляет никаких жалоб, но начинает отмечать появление симптомов в определенные периоды цветения растений», – говорит аллерголог-иммунолог «Инвитро-Урал» Анастасия Браун.

Когда уже известно, что именно провоцирует ухудшение состояния, в первую очередь нужно исключить либо минимизировать контакт с аллергеном.

«Есть множество элиминационных мероприятий: от мониторинга цветения в регионах, на который ориентируются и пациенты, и доктора, до переезда в период цветения в другие климатические зоны, чтобы исключить контакт, – говорит Анатастасия Браун. – Если такой возможности нет, то есть другие бытовые способы, в том числе и различные барьерные средства. Например, ограничение пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, потому что именно в этих условиях аллергену легче распространяться по воздуху. Нужно временно отказаться от мероприятий на природе, посещения дачи. Можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз. Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома проводить влажную уборку не реже одного раза в две недели».

Перед выходом на улицу врач советует использовать барьерные средства – фильтры или лекарственные препараты-спреи. Первые относятся к механическим барьерным средствам и применимы при отсутствии искривлений носовой перегородки, частых носовых кровотечений, назальных полипов и так далее. Спреи в нос на основе морской воды и растительных компонентов, которые создают защитную пленку на слизистой оболочке, наносятся также перед выходом из дома. Однако при чихании или почесывании носа необходимо прочистить носовые ходы и повторно воспользоваться препаратом. Назначать препараты должен, конечно, врач.

«Есть еще два момента: изучайте составы лекарственных препаратов, чаев и косметических средств, чтобы исключить возможность содержания в них аллергенов, ведь механизм реагирования будет одинаков. Также стоит исключить из рациона продукты, которые имеют перекрестную реактивность с основным аллергеном цветущих растений», – советует аллерголог-иммунолог «Инвитро-Урал».

К врачу-аллергологу лучше обращаться еще до начала сезона цветения. Сделать это стоит, если в прошлые годы в весенне-летний период у вас были следующие симптомы: зуд слизистой носа и водянистый обильный насморк, заложенность носа, покраснение и зуд слизистой глаз с ощущением песка в глазах, кашель, чувство нехватки воздуха, удушье, одышка или свистящие хрипы с вязкой, трудно отделяемой мокротой. Доктор подберет индивидуальную терапию и даст рекомендации.

Напомним, в прошлом году активное цветение деревьев в Екатеринбурге зафиксировали в начале мая.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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