Аллергики жалуются на отсутствие популярных капель и спреев от поллиноза

Из аптек Екатеринбурга пропали популярные у аллергиков спреи для носа и капли для глаз «Аллергодил». Они производятся в США и Италии. Когда будут поставки, не известно.

«У детей поллиноз, врач нам стандартно выписывал капли для глаз «Аллергодил». В аптеках их сейчас не найти. Фармацевт предложил аналог «Визаллергол», будем пробовать», – рассказала жительница Екатеринбурга.

По информации аптечной справочной службы, в Екатеринбурге «Аллергодила» действительно нет: ни капель для глаз, ни назального спрея. Более того – в других городах ситуация аналогичная. Поисковик предлагает заменить лекарство на «синонимы». Для назального спрея это «Азеластин-Ксантис».

На этой неделе в Екатеринбурге начали цвести деревья. По данным мониторинга, сейчас в воздухе высокая концентрация пыльцы тополя, средняя концентрация пыльцы березы, низкая концентрация пыльцы ольхи, ели и вяза. Цветение деревьев продлится до середины – конца мая. С июня по конец июля будут цвести луговые травы, в конце августа и сентябре – сорные травы.

Как ранее писал «Новый День», в аптеках уральской столицы возник повышенный спрос на антигистаминные препараты, а к аллергологам уже не попасть – очередь повсеместно растягивается на 7-10 дней. Число аллергиков в Свердловской области растет с каждым годом, причем на первое место выходит поллиноз, или сенная лихорадка. Этим заболеванием страдает около 17% жителей области. Весной у таких пациентов начинается беспрерывный насморк, чихание, опухают веки и текут слезы. О том, как бороться с неприятными симптомами, рассказали врачи-аллергологи.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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