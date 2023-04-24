17% свердловчан страдают сезонным аллергическим ринитом

В Свердловской области растет число аллергиков, причем на первое место выходит поллиноз, или сенная лихорадка. Этим заболеванием страдает около 17% жителей области. Весной у таких пациентов начинается беспрерывный насморк, чихание, опухают веки и текут слезы. Как избавиться от неприятных симптомов, рассказали врачи-аллергологи на пресс-конференции в ТАСС.

«Заболеваемость поллинозом неуклонно растет. По данным Минздрава РФ, в 1990 году аллергический ринит был у 89 пациентов на 100 тысяч населения, в 1999 году – уже 147 человек на 100 тысяч, а в 2013 году – 216 человек на 100 тысяч. Такой рост может быть связан как с улучшенными методами диагностики, так и с загрязнением окружающей среды. Увеличивается количество аэрополлютантов в воздухе, которые повреждают барьеры слизистых оболочек, и человек становится чувствителен к аллергенам. В Свердловской области проводились эпидемиологические исследования. По их результатам, аллергическим ринитом страдают 17% жителей, из них 68% имеют реакцию на пыльцу растений, и еще порядка 20-30% – на домашнюю пыль. Сочетанием аллергического ринита и бронхиальной астмы страдают до 7% пациентов. Порядка 12% жителей имеют аллергию на шерсть кошек и собак», – привела статистику аллерголог-иммунолог Свердловской областной больницы №2 Галина Быкова. П

оллиноз встречается не только весной. Обострение может настигнуть аллергиков даже поздним летом и осенью. Бывают случаи перекрестных реакций с пищевыми продуктами. «Есть оральный аллергический синдром при употреблении определенных видом продуктов. Например, косточковых фруктов, или картофеля, помидоров, моркови. У пациента может возникнуть зуд в ротовой полости, отеки губ и языка, сыпь и насморк. Это могут быть первые проявления поллиноза, поэтому нужно обратиться к врачу и провести тесты», – сообщила аллерголог-иммунолог Областной детской клинической больницы Наталья Казакова.

Случаев пищевой аллергии также становится больше. Специалисты отмечают, что так сказывается влияние городской жизни. Жители мегаполиса гораздо больше подвержены аллергическим реакциям, чем сельские жители. Кроме того, аллергия – это заболевание молодых, чаще всего она проявляется у людей в возрасте от 18 до 24 лет. Чем старше становится человек, тем меньше шансов, что у него проявится аллергическая реакция. Профилактикой для аллергиков может быть только отсутствие контакта с аллергеном. Страдающим сезонным поллинозом необходимо использовать специальные маски или барьерные средства (спрей для носа), защитные очки. Проветривать помещения только ранним утром, когда роса прибивает пыльцу к земле, а лучше оснастить дом специальным кондиционером с фильтром. Также нужно часто делать влажную уборку дома и сразу убирать верхнюю одежду после прогулки на улице.

Галина Быкова отметила, что сегодня есть метод не медикаментозного лечения аллергии на пыльцу – специфическая иммунотерапия. Пациент получает аллерген в низких дозах, на протяжении 3-5 лет дозировка постепенно увеличивается, и иммунитет человека привыкает к раздражителю. Таким образом, можно значительно уменьшить симптомы поллиноза или навсегда избавиться от них. Лечение действует даже для маленьких детей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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