Аллергики, держитесь. В Екатеринбурге цветут полынь и крапива

Люди, страдающие аллергией, в последние дни жалуются на ухудшение состояния. В Екатеринбурге и области начинается сезон цветения сорных трав. Сейчас в воздухе высокая концентрация пыльцы крапивы, полыни и лебеды.

«У ребенка снова глаза опухли и насморк. Видимо, травы зацвели. Снова садимся на антигистаминные», – делятся родители на форуме поллинозников.

По данным мониторинга пыления растений клиники «УГМК-Здоровье», на текущей неделе в Екатеринбурге в воздухе наблюдается высокая концентрация пыльцы крапивы. Концентрация пыльцы подорожника, полыни и маревых пока низкая, но полынь уже цветет, поэтому вскоре ее пыльцы станет больше. Также отмечается высокая концентрация спор плесневого грибка кладоспориум. А по данным мониторинга «Метонова», в воздухе много пыльцы лебеды.

Как ранее сообщали врачи, в Свердловской области с каждым годом растет число аллергиков, причем на первое место выходит поллиноз, или сенная лихорадка. Этим заболеванием страдает около 17% жителей региона.

Аллергикам советуют ограничить время пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, потому что именно в этих условиях аллергену легче распространяться по воздуху. Нужно временно отказаться от мероприятий на природе, посещения дачи. Перед выходом на улицу врачи советует использовать барьерные средства – фильтры или лекарственные препараты-спреи. Можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз. Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома проводить влажную уборку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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