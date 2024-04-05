Сезон аллергий начался раньше: врач рассказала, что делать хроническим больным

В этом году из-за потепления и быстрого таяния снега сезон весеннее-летних аллергий начался раньше. Уже сейчас многие уральцы жалуются на заложенность носа, насморк, кашель и чихание. Чтобы более комфортно пережить предстоящий период цветения растений, уже пора начинать терапию. Врач рассказала «Новому Дню», почему аллергики в этом году раньше заметили симптомы и что нужно делать.

«Возможно, сезон аллергии в этом году начнется раньше обычного. Снег накапливает аллергены, такие как пыльца, плесень, пыль и грибок, которые выделяются в воздух по мере его таяния. Поэтому до начала сезона активного цветения возможна реакция на такие аллергены, как: пыльца сорняков раннего цветения и на плесень видов Aspergillus, Cladosporium и Penicillium, а также на дрожжеподобные грибы радуклий и глетнококк», – рассказала «Новому Дню» главный врач «Инвитро-Урал» Надежда Подкорытова.

Хотя, конечно, основной сезон аллергий начнется с цветением растений. В Екатеринбурге он стартует в конце апреля и длится до конца июня. Однако в этом году из-за аномального тепла – второй день фиксируются температурные рекорды – цветение может начаться раньше.

«Предположительно, сезон цветения может начаться немного раньше, на неделю. Сейчас начинается сезон опыления березы – ее пыльца один из самых часто встречающихся аллергенов в Екатеринбурге и на Урале в целом, – говорит Надежда Подкорытова. – Чувствительность к определенным видам растений индивидуальна, поэтому если человек столкнулся с симптомами аллергии, важно обратиться к врачу для лабораторной диагностики к специфическим IgE, так как аллергия может проявиться неожиданно и в любом возрасте».

Еще до начала сезона цветения тем, кто раньше уже сталкивался с аллергией на пыльцу, советуют начинать профилактическую терапию. Так можно значительно снизить обострение симптомов в разгар цветения растений, а значит, сделать свою жизнь более комфортной.

«Обычно рекомендуется начать подготовку к аллергическому сезону за несколько недель до его начала, поэтому начало апреля может быть хорошим временем для начала терапии и приема антигистаминных препаратов. Важно проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил эффективные средства. Если активность симптомов при приеме препарата не изменилась или эффект слабый, необходимо обратиться к аллергологу. В сухие и ветреные дни рекомендуется оставаться дома или во время прогулки использовать маски, а после обязательно менять одежду и принимать душ», – напомнила врач.

Как ранее писал «Новый День», около 17% всех жителей Свердловской области страдают поллинозом, из них 68% имеют реакцию на пыльцу растений, и еще порядка 20-30% – на домашнюю пыль. В период цветения растений таким аллергикам советуют ограничить время пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, отказаться от мероприятий на природе, посещения дачи. Перед выходом на улицу нужно использовать барьерные средства – фильтры или лекарственные препараты-спреи. Можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз. Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома проводить влажную уборку.

Добавим, что когда отцветут деревья, начнут цвести травы: в июне-июле – луговые, в августе-сентябре – сорные.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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