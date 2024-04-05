Екатеринбург обновил суточный температурный рекорд с XIX века

Екатеринбург установил суточной рекорд температуры за 4 апреля. Накануне в городе был зарегистрирован дневной максимум +17,2 °C – вчерашний день стал самым теплым с 1888 года. Среднесуточная температура составила +12,2°, что почти на 10 градусов выше климатической нормы. Такие данные привел метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Суточные рекорды за вчерашний день установили еще несколько свердловских городов: Ивдель (+18,2°), Туринск (+17,8°), Верхнее Дуброво (+16,6°), Красноуфимск (+15,1°). Утром 5 апреля самый высокий снежный покров остается на севере регионе – в Ивделе 31 сантиметр, в Туринске – 19. На юге Свердловской области уже почти весь снег растаял.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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