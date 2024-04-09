На Урале каждый третий – аллергик: врачи рассказали о самых распространенных проявлениях заболевания

В Свердловской области распространенность аллергических заболеваний достигает 30%, а поллинозом могут страдать до 40% жителей. Количество хронических аллергиков врачи называют сейчас стабильно высоким. И все больше пациентов решаются на аллерген-специфическую иммунотерапию, чтобы хотя бы несколько лет пожить без надоевших симптомов.

«Мировая статистика показала, что в период с начала 2000-х и до начала 2020-х годов произошел резкий скачок в распространении аллергий. Это связано с массовой индустриализацией, с увеличением химических веществ в окружающей среде, с улучшением диагностики. Свердловская область отражает мировую статистику. Региональные исследования показали, что в тот же период у нас распространенность бронхиальной астмы выросла до 2,7% от общего числа населения, – рассказала заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Центральной городской клинической больницы № 6 в Екатеринбурге Анна Петухова. – А вообще распространенность любых аллергических заболеваний составляет 30%, причем пыльцевая аллергия – одно из самых распространенных, она поражает до 40% населения».

В аллергоцентре ЦГБ № 6, где принимают пациентов со всего Екатеринбурга, в год фиксируют в среднем 17-20 тысяч обращений, из которых половина связана с аллергическими симптомами, вторая половина – с пульмонологическими.

«45% обращений связано с бронхиальной астмой, 23% – с крапивницей (причем не с аллергической, а именно с хронической аутоиммунной), 22% обращений – с аллергическим ринитом и пыльцевой аллергией», – отметила Анна Петухова.

По словам врача, ошибочно считать, что сезон цветения на Урале начинается в апреле. Например, пыльцу ольхи обнаруживают в воздухе уже в марте, поэтому даже сейчас растет число пациентов с аллергическими симптомами. Хотя, конечно, наибольшую проблему представляет цветение березы. Оно начинается в конце апреля, но в этом году сезон может стартовать и раньше из-за теплой погоды.

С ростом общего числа аллергиков растет и число тех, кто решается на АСИТ – аллерген-специфическую иммунотерапию. Этот метод позволяет изменить ответ иммунной системы на аллерген. Для этого в течение нескольких лет пациенту контролируемо вводят в организм аллергены, на которые у него есть реакция.

«Пожалуй, всех наших пациентов волнует один вопрос: смогут ли они вылечить аллергию? АСИТ – это единственный метод, который может заставить иммунную систему работать правильно. В 2023 году у нас на лечении АСИТ было 120 человек. Практика показывает, что в 60-70% случаев после полноценного курса аллергия исчезает совсем. И у 100% пациентов она может заснуть на 8-9 лет», – отметила Анна Петухова.

К сожалению, в России нет зарегистрированных препаратов для проведения АСИТ при аллергии на кошку и собаку. Но, по словам врача-аллерголога ЦГКБ № 6 Алексея Громова, такие исследования ведутся.

«Точно проходят испытания вакцины от аллергии на кошку, они проводятся [Сеченовским и Венским университетами] под руководством профессора Валенте. Сейчас проходит третий этап. К сожалению, не могу сказать, когда вакцина поступит в обращение», – отметил Громов.

Как ранее писал «Новый День», в этом году сезон аллергий начался раньше. Сейчас больные реагируют на пыльцу сорняков раннего цветения и на плесень видов Aspergillus, Cladosporium и Penicillium, а также на дрожжеподобные грибы радуклий и глетнококк.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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