В аптеках Екатеринбурга повышен спрос на антигистаминные препараты

В аптеках уральской столицы возник повышенный спрос на антигистаминные препараты. В городе начинается весна с традиционным цветением растений и деревьев, проблем добавляет и зимняя пыль. Поэтому в очередь к аллергологам уже не попасть – очередь повсеместно растягивается на 7-10 дней.

В аптеках провизоры предупреждают о том, что некоторые препараты, снимающие симптомы отека век, носоглотки и т.д. сейчас очень быстро раскупают, поэтому препараты, необходимые в период поллиноза надо в достаточном запасе иметь в домашней аптечке.

Отметим, что в Свердловской области растет число аллергиков, причем на первое место выходит поллиноз, или сенная лихорадка. Этим заболеванием страдает около 17% жителей области. Весной у таких пациентов начинается беспрерывный насморк, чихание, опухают веки и текут слезы. О том, как бороться с неприятными симптомами, рассказали врачи-аллергологи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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