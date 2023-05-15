«Майскую прогулку» могут перенести из-за лесных пожаров

«Мы готовы провести «Майскую прогулку» 21 мая. Но как будет развиваться ситуация в городе, области, не от нас зависит. Риск отмены есть», – заявил профессор УрФУ, основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

По словам Гроховского, до 21 мая прогноз обещает сухую и теплую погоду, и ситуация с пожарами вряд ли кардинально изменится. А вот смог может раздуть ветром.

«Мы до последнего дня можем находиться в условиях неожиданных вводных», – отметил основатель прогулки.

По его словам, в этом году маршруты также могут измениться из-за дорожных ремонтов, которых очень много в преддверии 300-летия города. Всего в этом году будет пять дистанций: 10, 20, 30, 40 и 50 километров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»