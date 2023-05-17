Организаторам «Майской прогулки» рекомендуют перенести мероприятие из-за смога и лесных пожаров

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев рекомендовал организаторам «Майской прогулки » перенести мероприятие. Письмо за подписью чиновника опубликовано сегодня в телеграм-канале «Не для протокола», который считается близким к аппарату губернатора.

В документе говорится, что в лесах действует особый противопожарный режим, людям запрещено их посещать. Кроме того, министр ссылается на результаты исследований воздуха в Екатеринбурге, проведенных Роспотребнадзором. В некоторых районах были обнаружены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Учитывая это, Кудрявцев считает, что организаторы прогулки не смогут обеспечить соблюдение всеми участниками особого противопожарного режима, а также предписания санитарных врачей (сократить время пребывания на свежем воздухе).

«Новый День» связался с основателем «Майской прогулки», профессором УрФУ Виктором Гроховским. Он сообщил, что пока не получал письма от министерства общественной безопасности. «Мы пока готовимся проводить 21 мая «Майскую прогулку». Письма я не видел. Но, конечно, решать будут на высшем уровне», – прокомментировал Гроховский.

Как ранее писал «Новый День», профессор сам не исключал, что в связи с пожарами и смогом существует риск переноса мероприятия на более поздние даты. Добавим, что «Майская прогулка» в этом году юбилейная. Она должна пройти 40-й раз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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