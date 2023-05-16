Финансист: введение в России цифрового рубля уничтожит анонимность доходов и расходов

Введение в России цифрового рубля уничтожит анонимность расчетов населения, а также может привести к сокращению средств на банковском рынке и росту кредитных ставок.

«Цифровой рубль – это не деньги в привычном смысле, а коды, номера, – рассказал на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге российский финансист, аналитик и политолог Игорь Нагаев. – Сегодня, даже если вам пришли деньги на безналичный счет, это просто деньги. Ты сам видишь, за что они поступили и решаешь на что тратить: пришли за вату, ушли за водку. Проблем нет. Людей много, следить [за всеми безналичными операциями] сложно. Если наглеешь, то могут спросить: ты самозанятый? Или кто? Налоги платишь? А цифровой рубль – это коды. Ты можешь со своего счета отправить на этот кошелек, но цифровые деньги пойдут сразу с кодом. И код никуда не исчезает, когда ты этими цифровыми деньгами начинаешь пользоваться. Представьте, раньше немцы евреям жёлтую звезду пришивали, и сразу понятно кто ты, и что ты. Так и цифровые деньги – все под присмотром. А дальше включаются силы искусственного интеллекта. И куда это повернет, вообще не понятно» .

По словам Игоря Нагаева, искусственный интеллект может передавать информацию о передвижениях цифровых денег и в налоговую, и в другие инстанции. Анонимность доходов и расходов исчезнет. Кроме того, при внедрении цифрового рубля произойдет отток средств с банковского рынка: ЦБ не начисляет проценты на цифровые деньги. Чтобы компенсировать свои потери, банки могут повысить ставки на кредитование.

«С одной стороны, с помощью цифрового рубля мы искореняем коррупцию. Но, с другой стороны, покажите мне страну, которой это удалось сделать? […] На внедрение цифрового рубля найдется и цифровая легализация денег. Что-нибудь обязательно придумают», – считает аналитик.

Игорь Нагаев подчеркнул, что он не противник самой идеи цифровых денег, потому что такая валюта ускоряет расчеты, у нее есть своя выгода. Но подход к внедрению должен быть взвешенным.

«Могут начаться перегибы. Как в Китае сейчас тестируют. На электронный кошелек человеку начисляется зарплата, и он должен потратить ее за месяц, а что не потратил – сгорает. Это не наказание, это стимул тратить деньги. Чтобы они не лежали под подушкой, а работали, – рассказал спикер мероприятия. – Главное, чтобы не отменили наличные».

Напомним, Банк России планирует запустить цифровой рубль в обращение после принятия соответствующих законов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Это произойдет до конца 2023 года. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе ЦБ, заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. По ее словам, лимит для пополнения цифрового кошелька установят на уровне 300 тыс. рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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