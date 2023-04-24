ЦБ до конца года запустит в обращение цифровой рубль – Силуанов

Банк России запустит цифровой рубль в обращение после принятия соответствующих законов. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Это произойдет до конца года, уточнил он.

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», – сказал глава Минфина, выступая на марафоне «Знание» (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, в середине марта Госдума одобрила введение цифрового рубля в рамках Стратегии развития национальной платежной системы.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе ЦБ, заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян. По ее словам, лимит для пополнения цифрового кошелька установят на уровне 300 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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