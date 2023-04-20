ЦБ пообещал россиянам бесплатные переводы в цифровых рублях

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Лимит для пополнения цифрового кошелька установят на уровне 300 тыс. рублей.

Набиуллина представила годовой отчет Центробанка в Госдуме и отдельно остановилась на теме цифрового рубля. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

«Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тыс. рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Всю эту сумму, а также другие остатки на кошельке можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», – сказала глава регулятора.

Она отметила, что эта сумма втрое больше доступной россиянам для бесплатных переводов в системе быстрый платежей. Центробанк настроен на скорейший запуск цифрового рубля в обращение.

«Мы хотим скорее войти в «пилот» по цифровому рублю. После анализа его результатов мы сможем предложить цифровой рубль уже большему кругу желающих», – сказала Набиуллина.

В середине марта Госдума одобрила введение цифрового рубля в рамках Стратегии развития национальной платежной системы.

Москва, Наталья Рязанова

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