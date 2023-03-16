Госдума поддержала введение в России цифрового рубля

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о введении цифрового рубля. Документ разработан в рамках Стратегии развития национальной платежной системы.

«Целью законопроекта является развитие платежной инфраструктуры в части расширения применения цифровых технологий гражданами, бизнесом и государством, повышения доступности, скорости, удобства и безопасности расчетов при снижении издержек посредством законодательного закрепления подходов к осуществлению перевода цифровых рублей, в том числе установление основ правового регулирования порядка осуществления перевода цифровых рублей», – отмечено в пояснительной записке.

В соответствии с документом, за Банком России закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля, а также функции по организации и обеспечению ее бесперебойного функционирования. При этом устанавливается ответственность ЦБ за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях.

Вместе с тем предусмотрены поправки в Гражданский кодекс, которые относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам, регулируют вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета и осуществлением операций по нему, включая особенности списания цифровых рублей с такого счета. Кроме того, уточняется, что платежи на территории РФ осуществляются в том числе путем расчетов цифровыми рублями.

Как считает глава комитета Госдумы по конкуренции Валерий Гартунг, цифровой рубль призван уменьшить зависимость российской экономики от доллара и стал ответом на банковский кризис в США.

«Фактически мы делаем первый шаг по суверенизации наших платежей по нашим экспортно-импортным операциям. На сегодняшний день мы наши расчеты во внешней торговле практически до 50% освободили от доллара и евро. Если мы будем вводить цифровой рубль, это даст нам еще возможность в дальнейшем уменьшать зависимость от валют недружественных стран по обеспечению нашей внешнеторговой деятельности. Соответственно, мы укрепляем свой суверенитет», – подчеркнул Гартунг.

При этом депутат обратил внимание на кризис, который начался в банковской системе США. «Это первые ласточки грядущего мирового кризиса. Напомню, что 2007 году точно также все начиналось с банкротства Lehman Вrothers, а потом мы помним, что происходило в течении двух следующих лет. Вот сейчас мы наблюдаем ту же картину – ждем кто следующий, можно ставки ставить кто следующий упадет. Вот введение цифрового рубля, скажем так, наш ответ на то, что происходит там», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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