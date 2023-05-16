Губернатор и глава МЧС нашли в сгоревшей Сосьве пожароопасные дворы (ФОТО)

В Сосьве все еще есть подворья, хозяева которых не соблюдают правила противопожарной безопасности – там сложены дрова и другие горючие материалы.

Как передает департамент информполитики, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев во время сегодняшнего визита в Сосьву. «В Сосьве до сих пор много захламленных дворов, что недопустимо в пожароопасной обстановке. Губернатор поручил местным властям этот вопрос решить совместно с жителями», – сообщили в ДИПе.

Вместе с Куйвашевым в Сосьву приехал глава МЧС России Александр Куренков. Они обсудили с местными жителями порядок выплат компенсаций и получение жилья взамен сгоревших домов и квартир. На сегодня сосьвинцы получили в целом 36,45 млн. рублей.

Восстановлены паспорта всех обратившихся, 63 банковские карты. Составлено 169 индивидуальных «паспортов семьи». По запросу семей двое школьников будут направлены на отдых в загородный оздоровительный лагерь и 26 детей – в школьные лагеря.

Как уже сообщал «Новый День», 25 апреля в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая была градообразующим предприятием. По решению свердловских властей, поселок будет восстановлен. До ноября планируется построить многоквартирный дом для погорельцев и модульные индивидуальные дома. По заявлению областных властей, на восстановление жилья и инфраструктуры в Сосьве и в других пострадавших населенных пунктах требуется порядка 2 миллиардов рублей.

Сосьва, Елена Владимирова

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