Дума сгоревшей Сосьвы назначила врио главы района

Думы Сосьвинского городского округа на внеочередном заседании приняла досрочную отставку главы Геннадия Макарова и назначила врио мэра.

Решение думы опубликовано на ее официальном сайте. В нем говорится, что Макаров ушел «по собственному желанию» и что последним днем его работы стало 4 мая. Добавим, что сегодня утром Геннадий Макаров удалил свою официальную страницу из соцсети «Вконтакте».

Также депутаты решили, кто будет руководить поселком до избрания нового главы. В решении думы № 2 говорится: «Назначить временно исполняющим обязанности главы Сосьвинского городского округа Первого заместителя главы Сосьвинского городского округа Киселёва Артёма Владимировича до момента вступления в должность нового главы городского округа». Артем Киселев приступает к работе уже сегодня.

Как уже сообщал «Новый День», о желании Макарова уйти в отставку стало известно вчера, хотя администрация Сосьвы официальных комментариев на эту тему не давала.

Напомним, 25 апреля в Сосьве случился сильный пожар, уничтоживший более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая служила градообразующим предприятием. По решению свердловских властей, поселок будет восстановлен. До ноября планируется построить многоквартирный дом для погорельцев и модульные индивидуальные дома. Также в Сосьве уже начался капитальный ремонт пострадавших от пожара многоквартирников. На помощь погорельцам из резервного фонда Свердловской области выделено более 96 миллионов рублей. Семьи, потерявшие имущество, могут рассчитывать на денежные компенсации до 100 тысяч рублей. По заявлению областных властей, на восстановление жилья и инфраструктуры в Сосьве и другие пострадавших населенных пунктов требуется порядка 2 миллиарда рублей.

Сосьва, Елена Владимирова

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