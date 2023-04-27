На выплату компенсаций погорельцам из Сосьвы выделено 95 миллионов рублей (ФОТО)

Уральский поселок Сосьва будет восстановлен после масштабного пожара, случившегося 25 апреля. Как сообщили в пресс-службе свердловского правительства, жилой фонд поселка планируется восстановить в течение одного строительного сезона, то есть до конца текущего года.

В ближайшее время в Сосьве начнется возведение 60-квартирного дома для погорельцев. Также в поселке появятся индивидуальные модульные жилые дома. Для выплат компенсаций жителям, потерявшим в пожаре имущество, из резервного фонда Свердловской области выделено порядка 95 миллионов рублей. Минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный «паспорт семьи». В таком документе будет полная информация: от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей людей. В Сосьве будет работать представитель министерства до окончательного разрешения всех вопросов, связанных с денежными выплатами.

Напомним, сегодня утром в Сосьве прошло координационное совещание с участием главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Евгения Куйвашева. По распоряжению властей все пострадавшие от пожара сейчас получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания. Все решения штаба распространяются и на другие территории, пострадавшие от огня. В ГУ МЧС региона добавили, что первые денежные выплаты жители получают уже сегодня.

Как уже сообщал «Новый День», в поселке Сосьва сгорело более 90 жилых домов, есть двое погибших. Общая площадь пожара составила 9000 кв. м. Погорельцам на первое время выплатят по 10 тысяч рублей, затем они могут рассчитывать на компенсацию в размере до 100 тысяч рублей на человека в зависимости от ущерба. Сегодня ночью в Сосьву прибыла первая партия гуманитарной помощи, собранная свердловчанами.

Всего за 25 апреля в Свердловской области сгорели 140 жилых домов, от пожаров также пострадали поселок Таежный в Махневском МО и деревня Неустроево в Ирбитском районе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»