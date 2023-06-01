Власти уточнили, какие выплаты на покупку жилья получат погорельцы из Сосьвы и Таежного

Правительство Свердловской области утвердило постановление о мерах поддержки погорельцам из Сосьвы и Таежного.

Как сообщили в департаменте информполитики, пострадавшие, которые по данным на 26 мая были собственниками сгоревших домов, могут получить единовременную выплату для приобретения жилья на территории региона. Ее размер определяется исходя из площади утраченного жилого помещения и средней рыночной стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке. По данным с сайтов муниципалитетов, в Сосьве на первое полугодие 2023 года этот показатель был установлен на уровне 62 773 рубля, в Махнево во втором полугодии 2022-го – 25549 рублей.

Решение о том, квартира или дом будут предоставлены сосьвинцам взамен сгоревшего имущества, принимает муниципалитет на основе заявления погорельцев. Общая площадь квартиры в многоквартирном жилом доме должна быть не менее общей площади утраченного жилого помещения. Общая площадь нового дома зависит от площади сгоревшего дома, всего выделяется четыре категории домов: 42,8 кв. м, 54,2 кв. м, 72,3 кв. м, 90,7 кв. м.

Для жителей поселка Таежный Махневского МО предусмотрено предоставление только индивидуальных жилых домов. Работы по их строительству идут в плановом порядке. Для начала строительства в Таежном изготавливаются свайные фундаменты, которые уже в выходные планируется завезти на площадку. Их площадь составит 42 кв. м для одиноких людей или семей из двух человек, для семей из трех человек и больше площадь будут рассчитывать исходя из 18 кв. м на каждого.

Для получения поддержки жители Сосьвы и Таежного должны обращаться в местную администрацию с заявлением о предоставлении одной из выбранных мер.

Напомним, стоимость восстановления жилья и инфраструктуры в населенных пунктах Свердловской области после сильных пожаров составит 2 миллиарда рублей. Такая цифра была названа 2 мая во время заседания правительства России. Президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно проработать финансовые вопросы. «Посчитать деньги нужно еще раз. Для этого МЧС и местные власти должны провести дополнительный анализ. Только я прошу не затягивать и сделать это быстро, без излишней бюрократии», – заявил глава государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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