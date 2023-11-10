В Сосьве построят новую колонию взамен сгоревшей (ФОТО)

В Сосьве построят новое лечебно-исправительное учреждение взамен того, что выгорело в масштабном пожаре в апреле текущего года. В поселке, где колония была градообразующим предприятием, возведут 30 зданий, в том числе общежитие и медицинскую часть.

Проект нового ЛИУ накануне презентовали областные власти в Сосьве. В комплексе из 30 зданий будут административная часть, общежитие, медчасть, комнаты групповой психологической работы с осужденными, столовая для сотрудников учреждения. ЛИУ обещают обеспечить современным медицинским оборудованием для томографической и ультразвуковой диагностики, электротерапии, оказания расширенных стоматологических услуг. В штат учреждения войдут 117 человек, также несколько десятков медицинских работников. Основной профиль ЛИУ – амбулаторное лечение осужденных, больных алкоголизмом и наркоманией, сообщили в департаменте информполитики губернатора Свердловской области.

Колония рассчитана на содержание 300 человек. Работа по строительству будет прозрачной. «Мы будем информировать жителей о ходе строительства объекта, чтобы люди понимали, что их места работы будут сохранены. Кроме того, в восстановленное ЛИУ будут привлечены новые специалисты, их подготовят в кратчайшие сроки в рамках ординатуры. Новое учреждение будет в тех же границах, что и поврежденное пожаром, возможно, чуть-чуть увеличено», – сказал заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов во время рабочего визита в Сосьву.

Напомним, масштабный пожар произошел в Сосьве в апреле 2023 года. В поселке были повреждены и уничтожены более 100 домов, в том числе – жилье сотрудников ГУФСИН, само лечебно-исправительное учреждение и другие объекты. Из ЛИУ были эвакуированы 243 заключенных, которых распределили по другим учреждениям ГУФСИН.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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